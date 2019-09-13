ЕС направил наблюдателей на выборы в Косово

Европейский союз направил миссию наблюдателей на предстоящие в октябре в Косово выборы. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщила европейская внешнеполитическая служба.

Внеочередные выборы в парламент самопровозглашенной республики Косово намечены на 6 октября этого года. За 120 мест в местном законодательном собрании поборются четыре коалиции, 20 политических партий и один независимый кандидат.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини, говоря об этом решении, отметила, что «Косово остается политическим приоритетом для ЕС».