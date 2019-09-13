Евросоюз направил миссию наблюдателей на выборы в Косово

Представитель европейской внешнеполитической службы в пятницу, 13 сентября, сообщил, что ЕС направил миссию наблюдателей на выборы в Косово, которые состоятся в октябре. На 120 мест в косовский парламент претендуют четыре коалиции, 20 политических партий и независимый кандидат.

По информации ЕС, в ответ на приглашение президента Косово Хашима Тачи Европейский союз направил миссию по наблюдению за выборами на досрочные парламентские выборы, которые запланировали провести в воскресенье, 6 октября.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, что Косово остается политическим приоритетом для союза. По ее словам, европейская наблюдательная миссия поспособствует проведению «заслуживающих доверия выборов», потому что все заинтересованные стороны и общины должны не только поучаствовать в этом процессе, но и высказывать мнение о будущем Косово.