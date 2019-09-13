Вашингтон расширил санкции против КНДР за кибератаки

США вводят санкции против трех хакерских групп из КНДР за проведение кибератак. Об этом стало известно 13 сентября из документа, который опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США.

«Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры», — сказано в документе.

Отмечается, что речь идет о хакерских группах «Lazarus Group», «Bluenoroff» и «Andfriel».