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18:23   13 Сентября 2019
Весь мир

Вашингтон расширил санкции против КНДР за кибератаки

Вашингтон расширил санкции против КНДР за кибератаки

США вводят санкции против трех хакерских групп из КНДР за проведение кибератак. Об этом стало известно 13 сентября из документа, который опубликовало Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. 

«Санкции вводятся против трех северокорейских кибергрупп, ответственных за проведение опасных действий против жизненно важной инфраструктуры», — сказано в документе. 

Отмечается, что речь идет о хакерских группах «Lazarus Group», «Bluenoroff» и «Andfriel».

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #кндр #политика #общество #кибератаки

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