Вашингтон требует от всех стран не покупать нефть у Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов требует от всех стран не покупать нефть из Ирана. Соответствующее заявление сделал помощник главы американского ведомства по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли.

«Противостоять терроризму — значит не финансировать его, в том числе и не покупать иранскую нефть, и точка», — заявил он во время своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он также пообещал, что США будут продолжить «агрессивную» политику давления на Тегеран посредством санкций.