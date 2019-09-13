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18:03   13 Сентября 2019
Весь мир

Вашингтон требует от всех стран не покупать нефть у Ирана

Вашингтон требует от всех стран не покупать нефть у Ирана

Министерство финансов Соединенных Штатов требует от всех стран не покупать нефть из Ирана. Соответствующее заявление сделал помощник главы американского ведомства по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли.

«Противостоять терроризму — значит не финансировать его, в том числе и не покупать иранскую нефть, и точка», — заявил он во время своего выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Он также пообещал, что США будут продолжить «агрессивную» политику давления на Тегеран посредством санкций.

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #нефть

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