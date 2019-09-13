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 Бывший генсек НАТО перечислил условия для вступления Украины в альянс

Бывший генсек НАТО перечислил условия для вступления Украины в альянс
18:01   13 Сентября 2019
Весь мир

Бывший генсек НАТО перечислил условия для вступления Украины в альянс

Бывший генсек НАТО перечислил условия для вступления Украины в альянс

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, при каких условиях Украина сможет вступить в альянс. Интеревью с политиком опубликовал украинский портал «Сегодня».

«Первое – должен быть политический консенсус внутри НАТО. Но есть еще один столь же важный элемент – Украина должна провести необходимые реформы», — отметил Расмуссен.

По мысли бывшего генсека, сейчас достичь консенсуса относительно членства Киева в НАТО тяжело. Однако Украине теоретически могут предоставить статус специального партнера. Расмуссен добавил, что некоторые необходимые реформы Киев уже провел. 

Напомним, в 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса. В Конституции страны был закреплен курс на вступление в НАТО и ЕС. Международные эксперты все же уверены, что процесс может занять более двадцати лет.

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Автор: Виктория Разумовская
#ес #украина #нато #политика

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