Заворотнюк прокомментирует слухи о здоровье в эфире федерального телеканала

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса прокомментирует слухи о своем здоровье в эфире одного из федеральных каналов. Об этом 13 сентября сообщает агентство «Москва».

«О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов», – цитирует агентство слова представителя актрисы.

При этом директор Заворотнюк не уточнил, когда и по какому каналу будет показа передача с участием актрисы.

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк якобы борется с онкологическим заболеванием. У артистки диагностировали рак мозга. При этом концертный директор артистки опроверг эту информацию. Позже появилась еще одна новость, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии, но и эту информацию представители артистки опровергли.