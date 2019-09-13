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17:56   13 Сентября 2019
Россия

Заворотнюк прокомментирует слухи о здоровье в эфире федерального телеканала

Заворотнюк прокомментирует слухи о здоровье в эфире федерального телеканала

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса прокомментирует слухи о своем здоровье в эфире одного из федеральных каналов. Об этом 13 сентября сообщает агентство «Москва». 

«О своем здоровье она обещает рассказать сама в эфире одного из федеральных каналов», – цитирует агентство слова представителя актрисы. 

При этом директор Заворотнюк не уточнил, когда и по какому каналу будет показа передача с участием актрисы. 

Ранее СМИ писали, что Заворотнюк якобы борется с онкологическим заболеванием. У артистки диагностировали рак мозга. При этом концертный директор артистки опроверг эту информацию. Позже появилась еще одна новость, что Заворотнюк госпитализировали в тяжелом состоянии, но и эту информацию представители артистки опровергли. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #заворотнюк

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