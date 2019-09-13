Путин дал ряд поручений по Байкалу после проверки

Перечень поручений российского президента Владимира Путина по итогам проверки исполнения закона по сохранению озера Байкал и его экологии опубликовали на сайте Кремля 13 сентября.

Так, правительства Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области должны оценить потенциальное воздействие туризма на Байкальскую природную территорию, а также внести предложения по снижению негативного влияния и обеспечению налоговых и прочих платежей.

В тот же срок главам вышеназванных регионов и премьер-министру Дмитрию Медведеву предстоит оценить системы водоотведения всех населенных пунктов территории. Кроме этого, ответственные должны внести правки в документы по строительству, модернизации и реконструкции очистных сооружений.

От Кабинета министров, ВЭБ.РФ и Иркутской области президент ожидает отбора лучших мировых практик по ликвидации отходов «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината».

«Провести конкурсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе предусмотрев возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной сфере», — указано в документе.

Глава правительства до будущего года получил поручение рассмотреть выполнение обязательств ответственных за охрану Байкала как объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Здесь же предстоит оценить работу комиссии, принять меры для повышения эффективности и организовать деятельность контрольно-надзорных органов.

Сотрудники Генеральной прокуратуры, Федеральной службы безопасности и министерства внутренних дел займутся оценкой работы чиновников и предприятий по обращению с мусором, охране и развитию Байкальской территории, реализации программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы» и соответствующего законодательства.

Все поручения имеют срок до 1 января 2020 года.

Напомним, что в Байкальскую природную территорию входят само озеро, водоохранная зона, особо охраняемые территории и прилегающая полоса, ширина которой достигает 200 километров. Байкал — самое древнее и глубокое пресноводное озеро в мире. Так, его возраст составляет порядка 25 миллионов лет, а максимальная глубина, известная человеку, превышает 1,6 километра.