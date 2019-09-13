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Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

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17:25   13 Сентября 2019
Россия

Минтранс РФ снял ограничения по пассажирским авиаперевозкам в Чехию

Минтранс РФ снял ограничения по пассажирским авиаперевозкам в Чехию

Представитель министерства транспорта РФ в пятницу, 13 сентября, сообщил, что ведомство сняло все ограничения по пассажирским авиаперевозкам в Чехию. По его словам, переговоры об урегулировании ситуации в авиасообщении между российской и чешской сторонами завершились успешно.

Подписали меморандум о полном снятии ограничений на частоту рейсов между московским аэропортом «Жуковский» и Прагой. Документ предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между странами, что поспособствует увеличению турпотока между РФ и Чехией, передает РИА Новости.

«Сложные переговоры, но главное, что успешные», — резюмировали в Минтране РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #чехия #общество #авиаперевозки

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