Минтранс РФ снял ограничения по пассажирским авиаперевозкам в Чехию

Представитель министерства транспорта РФ в пятницу, 13 сентября, сообщил, что ведомство сняло все ограничения по пассажирским авиаперевозкам в Чехию. По его словам, переговоры об урегулировании ситуации в авиасообщении между российской и чешской сторонами завершились успешно.

Подписали меморандум о полном снятии ограничений на частоту рейсов между московским аэропортом «Жуковский» и Прагой. Документ предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между странами, что поспособствует увеличению турпотока между РФ и Чехией, передает РИА Новости.

«Сложные переговоры, но главное, что успешные», — резюмировали в Минтране РФ.