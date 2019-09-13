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17:30   13 Сентября 2019
Россия

Путин встретится с премьером Госсовета КНР 18 сентября

Путин встретится с премьером Госсовета КНР 18 сентября

Глава государства Владимир Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном 18 сентября. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Кроме того, 25 сентября российский лидер примет председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Ушаков отметил, что эти контакты доказывают, что отношения Москвы и Пекина вышли на особый уровень. 

«Наш президент, как и китайский лидер, всегда принимает высокопоставленных представителей соответствующих, которые посещают или Пекин, или Москву», — добавил помощник президента.

Ли Кэцян приедет в Москву по приглашению российского премьера Дмитрия Медведева. Они встретятся 17 сентября в Петербурге, где обсудят перспективные направления укрепления торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #китай #ушаков #ли кэцян

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