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17:17   13 Сентября 2019
Россия

Путин 16 сентября встретится с Роухани и Эрдоганом в Анкаре

Путин 16 сентября встретится с Роухани и Эрдоганом в Анкаре

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 13 сентября, сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с иранским коллегой Хасаном Роухани ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, а с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом — вопросы военно-технического сотрудничества.

По его словам, президент России в понедельник, 16 сентября, прилетит в Анкару и отдельно встретится с лидерами Ирана и Турции до начала трехстороннего саммита по Сирии. Юрий Ушаков напомнил, что двусторонние встречи всегда проводят перед трехсторонними саммитами.

«Турецкий лидер встретится как с Роухани, так и с Владимиром Путиным, то же самое и мы сделаем», — объяснил представитель Кремля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #эрдоган #анкара #роухани

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