Путин 16 сентября встретится с Роухани и Эрдоганом в Анкаре

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу, 13 сентября, сообщил, что российский лидер Владимир Путин обсудит с иранским коллегой Хасаном Роухани ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий, а с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом — вопросы военно-технического сотрудничества.

По его словам, президент России в понедельник, 16 сентября, прилетит в Анкару и отдельно встретится с лидерами Ирана и Турции до начала трехстороннего саммита по Сирии. Юрий Ушаков напомнил, что двусторонние встречи всегда проводят перед трехсторонними саммитами.