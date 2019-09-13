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17:30   13 Сентября 2019
Россия

Путин поручил помочь с кредитами пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Путин поручил помочь с кредитами пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил проработать с банками вопрос реструктуризации кредитов граждан, которые пострадали от наводнения в Иркутской области. Об этом 13 сентября сообщается на сайте Кремля. 

 «Правительственной комиссии для ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области: совместно с Центральным банком Российской Федерации проработать вопрос с кредитными организациями о реструктуризации кредиторской задолженности граждан, пострадавших от наводнения на территории Иркутской области», — сказано в поручении. 

Глава государства поручил представить доклад до 1 ноября текущего года. Он назначил ответственным возглавляющего правкомиссию вице-премьера Виталия Мутко и председателя ЦБ Эльвиру Набиуллину. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #иркутская область #паводки

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