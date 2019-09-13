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17:11   13 Сентября 2019
Россия

ФАН поздравляет с днем рождения юриста ФБК Любовь Соболь

ФАН поздравляет с днем рождения юриста ФБК Любовь Соболь

Редакция ФАН поздравила экс-кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь с днем рождения. Ей исполнилось 32 года.

Агентство отмечает, что еще семь лет назад Соболь была молодой девушкой «с пухлыми щечками, большими амбициями и полным отсутствием опыта». Теперь же юрист ФБК попробовала свои силы в политике, однако потерпела неудачу. Издание надеется, что в случае еще одной попытки Соболь удастся провести агитационную подписную кампанию среди живых людей, а не «мертвых душ».

«В таком случае Вам больше не придется устраивать голодовки, брать штурмом туалеты Мосгоризбиркома, лежать на диванах с клопами, угрожать членам МГИК и ночевать в ОВД», — отметили в агентстве.

Журналисты пожелали Соболь больше времени проводить с дочерью, а не прикрываться ею от административных арестов.

«А также варить борщ, как Вы сами мечтали, в «прекрасной России будущего», которую мы все обязательно построим, но без Вас», — добавили в редакции ФАН.

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Автор: Виктория Разумовская
#день рождения #фан #соболь

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