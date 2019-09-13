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16:54   13 Сентября 2019
Россия

Помощник президента РФ назвал возможную дату саммита в нормандском формате

Помощник президента РФ назвал возможную дату саммита в нормандском формате

Дата саммита в нормандском формате будет определена после встречи контактной группы 18 сентября. Об этом 13 сентября сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает в пятницу RT. 

Ушаков рассказал об активной работе советников. Он также отметил, что позавчера состоялся телефонный разговор, а до этого в начале сентября прошла встреча. 

«Ведётся активная подготовительная работа, и когда будут видны её результаты, которые могли быть одобрены лидерами, тогда и будет согласована конкретная дата», — сказал он.

Помощник президента отметил, что если работа пойдет успешно, то саммит может пройти в октябре. Однако он добавил, что окончательная дата пока что не выбрана. Он подчеркнул, что российская сторона готова ехать на встречу в Париж, как предложил президент Франции, однако необходимо решить еще несколько вопросов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #саммит #общество #ушаков #нормандская четверка

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