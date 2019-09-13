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Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

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 Бывший генсек НАТО перечислил условия для вступления Украины в альянс

Бывший генсек НАТО перечислил условия для вступления Украины в альянс
16:50   13 Сентября 2019
Россия

Российский сенатор предложил Украине войти в состав России

Российский сенатор предложил Украине войти в состав России

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Украина может вновь оказаться с Крымом в составе одного государства, если присоединится к России. Другого рода притязания Киева на полуостров бессмысленны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о новых вариантах по «возвращению» Крыма. Он отметил, что речь идет о нескольких форматах, о которых пока рано говорить. При этом президент Украины заявил, что будет бороться, чтобы вернуть полуостров, не только словами. 

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение» — сказал Цеков. 

Сенатор уверен, что рано или поздно Украина «объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ». 

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Автор: Виктория Разумовская
#украина #крым #совфед #зеленский

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