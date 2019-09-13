Российский сенатор предложил Украине войти в состав России

Сенатор Сергей Цеков заявил, что Украина может вновь оказаться с Крымом в составе одного государства, если присоединится к России. Другого рода притязания Киева на полуостров бессмысленны. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о новых вариантах по «возвращению» Крыма. Он отметил, что речь идет о нескольких форматах, о которых пока рано говорить. При этом президент Украины заявил, что будет бороться, чтобы вернуть полуостров, не только словами.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение» — сказал Цеков.

Сенатор уверен, что рано или поздно Украина «объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ».