Пилот по суперсервису электронных документов об образовании запустят в 2022 году

Представитель автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» в пятницу, 13 сентября, сообщил, что пилотный проект по суперсервису электронных документов об образовании запустят в 2022 году. По его словам, рассмотрели проект во вторник, 10 сентября, в ходе заседания рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО​​​.

Заместитель генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития» Юрий Изосимов представил суперсервис «Цифровые документы об образовании онлайн», который не только поможет сформировать документы об общем, среднем профессиональном и высшем образовании в электронном виде, но и позволит онлайн апеллировать результаты Единого государственного экзамена.