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Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

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16:57   13 Сентября 2019
Россия

Пилот по суперсервису электронных документов об образовании запустят в 2022 году

Пилот по суперсервису электронных документов об образовании запустят в 2022 году

Представитель автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» в пятницу, 13 сентября, сообщил, что пилотный проект по суперсервису электронных документов об образовании запустят в 2022 году. По его словам, рассмотрели проект во вторник, 10 сентября, в ходе заседания рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО​​​.

Заместитель генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития» Юрий Изосимов представил суперсервис «Цифровые документы об образовании онлайн», который не только поможет сформировать документы об общем, среднем профессиональном и высшем образовании в электронном виде, но и позволит онлайн апеллировать результаты Единого государственного экзамена.

«Пилотный проект планируем запустить в 2022 году», — добавил представитель АНО «Цифровая экономика».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #образование #цифровая экономика

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