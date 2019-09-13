Пилот по суперсервису электронных документов об образовании запустят в 2022 году
Представитель автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» в пятницу, 13 сентября, сообщил, что пилотный проект по суперсервису электронных документов об образовании запустят в 2022 году. По его словам, рассмотрели проект во вторник, 10 сентября, в ходе заседания рабочей группы по цифровому госуправлению при АНО.
Заместитель генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития» Юрий Изосимов представил суперсервис «Цифровые документы об образовании онлайн», который не только поможет сформировать документы об общем, среднем профессиональном и высшем образовании в электронном виде, но и позволит онлайн апеллировать результаты Единого государственного экзамена.
«Пилотный проект планируем запустить в 2022 году», — добавил представитель АНО «Цифровая экономика».