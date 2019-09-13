Почти 100 миллионов рублей «пожертвований» прошло через счет главы ФБК в 2017 году

Команда блогера Алексея Навального придумала еще одну схему, по которой ее участники выступают благородными жертвователями больших денежных сумм, пишет издание «Народное новости».

Telegram-канал «Эшник» сообщил о том, что деньги от зарубежных меценатов сначала поступали на счета Леонида Волкова и других пособников одиозного блогера, а после их переводили по штабам.

Глава штабов Навального Волков бежал из РФ более чем месяц назад вместе с несостоявшимся кандидатом в Мосгордуму Иваном Ждановым, так как его подозревают в отмывании 75 миллионов рублей с 2016 по 2018 годы. Согласно версии следствия, эти средства Волков получал от третьих лиц в зарубежной валюте и рублях. Дело завели 3 августа, а уже спустя три дня счета ФБК и его региональных штабов оказались заблокированы.

«Эшник» также обнародовал и схему поступления пожертвований в навальновскую контору ФБК. Выяснилось, что деньги в фонд преимущественно поступали от спонсоров с Запада. Средства проходили через счета таких людей, как Р. Шаведдинов (15 миллионов рублей), А. Чехович (17 миллионов рублей) и Р. Рубанов (4 миллиона рублей). Крупнейшим «жертвователем» выступил тезка Волкова — Л. Волков, который безвозмездно передал так называемому фонду в общей сложности 45 миллионов рублей.

С мая по ноябрь 2017 года в ФБК поступило почти 97 миллионов рублей. Точное количество средств, которые переводились в остальные месяцы, пока неизвестно. Но в авторы Telegram-канала «Выпускайте Кракена!», через счета конторы скандально известного блогера прошел миллиард рублей, но в документах были отмечены лишь 97 миллионов рублей.

Через Хельсинки в США улетел из РФ и сам Навальный, прихватив жену и дочь. Семья отправилась пристраивать Дашу в престижный Стэнфорд. За два дня до вылета Навальных на биткоин-счет отца семейства поступили свыше семи миллионов рублей в криптовалюте, которые были выведены. Однако из России Навальный решил уехать не только, чтобы отправить дочь на учебу, но и испугавшись преследования со стороны правоохранителей.