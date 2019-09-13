Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера. Сообщение о пожаре в здании поступило в МЧС.

Волгоградский областной наркологический диспансер находится на улице Дегтярева в пятиэтажном здании. По данным спасателей, в одном из помещений произошел пожар, загорелись чьи-то вещи. Представителям МЧС пришлось экстренно эвакуировать около 150 пациентов и персонал. Открытое горение удалось потушить, пострадавших и погибших при пожаре нет, сообщает РИА Новости.