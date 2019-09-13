СМИ раскрыли причастность «Проекта» к похищению российских социологов в Ливии

Основатель ресурса «Проект.Медиа» Роман Баданин 12 сентября опубликовал на портале очередную статью, которая обвиняет Россию в якобы попытке вмешаться во внутренние дела африканских стран. Здесь особое внимание он обратил на сотрудников Фонда защиты национальных ценностей: социолога Максима Шугалея и переводчика Самира Суайфана.

Напомним, что этой весной они отправились в Ливию, где занимались сбором и обработкой социологических данных в преддверии выборов. Вместе с ними работал Александр Прокофьев, который вернулся в Россию раньше коллег, что спасло его: Шугалея и Суайфана захватили и поместили в одну из тюрем Триполи без предъявления обвинений. Они до сих пор находятся там, причины также остаются неизвестными, что стало основанием считать инцидент похищением и незаконным удержанием.

В статье Баданина подтверждаются мотивы работы социологов. Но самое интересное кроется в том, что в ней впервые опубликовали данные, которые собрали сотрудники ФЗНЦ по президентским выборам. В самом фонде подтвердили, что эти сведения никуда не отправлялись, а хранились на личном компьютере Шугалея.

«Я внимательно прочитал статью «Проекта», — поделился избежавший похищения Прокофьев в беседе с ФАН.

Он также заметил, что группа социологов в материале представлена как некая команда влияния, целью которой было «политическое переформатирование Ливии» и помощь Сейфу Каддафи прийти ко власти.

«Сам текст вызывает множество вопросов своей противоречивостью. Абсолютно не понятно, чем конкретно наша группа по логике авторов занималась? И исследования мы осуществляли, и газеты какие-то для Каддафи делали, и встречи с силовиками и политиками, в его интересах, проводили, и стратегию избирательной кампании разрабатывали. И все это вдвоем, с помощью одного переводчика. Звучит даже лестно, но бредово», — прокомментировал он.

Социологу непонятно, зачем с такими целями работать именно в Триполи, которую контролируют политические противники Каддафи. Логичнее было бы, если «команда влияния» строила планы по захвату в его тайном убежище.

«Авторы пишут: «Особенно интересен отчет российской делегации о встрече с Сейфом 3 апреля: докладчик описывает обстоятельства разговора — Каддафи постоянно отвлекался, смотря по телевизору новости о Хафтаре». Обстоятельства разговора описаны верно, но они остались только в конспекте встречи. Также в названии файла была допущена ошибка. На самом деле встреча состоялась четвертого числа. В отчете, отправленном в ФЗНЦ, эти детали были опущены, а ошибка в дате исправлена. Изначальный файл остался только на компьютере у Максима, который у него забрали при аресте», — сказал собеседник.

Здесь возникает закономерный вопрос: как «Проект» получил оригинальный файл? Даже адвокату Шугалея не дают никаких материалов по делу, а Баданин смог их заполучить. Здесь важно углубиться в местоположение похищенного россиянина и историю жизни основателя «Проекта».

Сотрудников фонда держат в тюрьме Митига, которая располагается в пригороде ливийской столицы недалеко от одноименного аэропорта. В ней своих заложников держит Абд аль-Рауф Кара — сейчас он возглавил аппарат по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DACOT), а ранее командовал террористической группировкой «Бригада Наваси». В настоящее время он курирует тюрьмы республики.

Обращаясь к его прошлому, можно узнать что Кара не только опытен в захвате людей, в том числе россиян, но и имеет большой послужной список в вымогательстве. Такая деятельность, длившаяся не один год, не могла проходить без соответствующей поддержки извне.

Также известно, что недавно в тюрьму с визитом нагрянул некий специалист, владеющий русским языком. Он работал с данными захваченных россиян, в частности с личным ноутбуком Шугалея. Для изучения полученных сведений он отправился в Россию. Вот и ответ на вопрос откуда у «Проекта» столь эксклюзивная информация.

Не исключено, что Баданин напрямую контактирует с ливийскими боевиками. А это уже тянет на соучастие в похищении и незаконном удерживании российских социологов.

К тому же, и Кара, и Баданин работают на западные спецслужбы. Напомним, что в 2017 году основатель «Проекта» проходил обучение в Стэнфорде, откуда вернулся не только с багажом знаний, но и новыми знакомствами и деньгами на развитие «независимого» портала.

Кстати, о финансировании: медиа-ресурс финансируется из «открытых» фондов беглого олигарха Михаила Ходорковского и Джорджа Сороса, которые известны своими «друзьями» в иностранных разведках. Да и сама статья ссылается на поддержку «Досье», который также контролируется миллиардером российского происхождения.

Фонд защиты национальных ценностей обратился в прокуратуру с просьбой проверить источники «Проекта», а заодно и возможные связи его основателя с террористами. Такой шаг Баданина может стоить жизни двум россиянам, ведь Кара опирается лишь на свое мнение при вершении «правосудия». Для него не станет проблемой казнь Шугалея и Суйфана на базе «расследования» проекта.