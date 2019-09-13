Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
16:32   13 Сентября 2019
Весь мир

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху Бреккин Уиллис лишили победы на студенческих соревнованиях в Анкоридже. Девушка 17-ти лет заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем, но была дисквалифицирована из-за откровенного купальника. Об этом 13 сентября сообщает CNN. 

По мнению судьи, девушка одела слишком откровенный купальник, чтобы привлечь к себе внимание. По информации СМИ, у спортсменки были слишком сильно оголены ягодицы. Таким образом она нарушила правило для школьных и студенческих соревнований, которые запрещают пловчихам одевать откровенные купальники. 

Сама девушка рассказала, что специально подвернула края купальника, ведь так удобнее плыть. После того, как ее отстранили, она снова приняла участие в эстафете, но уже не была наказана. 

Члены Ассоциации школьной деятельности позже отменили отстранение Уиллис и вернули ей золото, а решение судей признали дискриминацией. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #пловчиха #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...