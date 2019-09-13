Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху Бреккин Уиллис лишили победы на студенческих соревнованиях в Анкоридже. Девушка 17-ти лет заняла первое место на дистанции 100 метров вольным стилем, но была дисквалифицирована из-за откровенного купальника. Об этом 13 сентября сообщает CNN.

По мнению судьи, девушка одела слишком откровенный купальник, чтобы привлечь к себе внимание. По информации СМИ, у спортсменки были слишком сильно оголены ягодицы. Таким образом она нарушила правило для школьных и студенческих соревнований, которые запрещают пловчихам одевать откровенные купальники.

Сама девушка рассказала, что специально подвернула края купальника, ведь так удобнее плыть. После того, как ее отстранили, она снова приняла участие в эстафете, но уже не была наказана.

Члены Ассоциации школьной деятельности позже отменили отстранение Уиллис и вернули ей золото, а решение судей признали дискриминацией.