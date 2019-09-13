Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Представитель министерства науки и высшего образования РФ в пятницу, 13 сентября, сообщил, что консорциумы из числа ведущих российских научных центров по итогам конкурса получили право создать три центра геномных исследований в рамках национального проекта «Наука».

В рамках нацпроекта к 2024 году планируют создать 16 научных центров мирового уровня, в том числе не менее трех центров геномных исследований​​​. Выделят из федерального бюджета с 2019-2024 года 11,2 миллиарда рублей, из них 1,3 миллиарда в текущем году.

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова отметила, что создание центров позволит решить задачи, которые определил российский лидер Владимир Путин. По ее словам, разработают биологические препараты, диагностические системы и иммунобиологические средства для сферы здравоохранения, биотехнологии для сельского хозяйства и промышленности, а также усовершенствуют меры по предупреждению ЧС биологического характера.