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16:20   13 Сентября 2019
Весь мир

Требование возобновить работу парламента Британии прервало выступление Джонсона

Требование возобновить работу парламента Британии прервало выступление Джонсона

Выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в северном городе Ротерем прервалось из-за мужчины, требовавшего возобновления работы парламента королевства.

Джонсон вещал о внутренней политике. На словах «я знаю потенциал руководства на местах, которое может решать, что важнее для населения» неизвестный выкрикнул из зала:

«Это наши парламентарии, Борис?».

Премьер ответил утвердительно.

«Тогда, может быть, вернуться в парламент? Почему вы не с ними (депутатами) в парламенте, почему не урегулируете тот беспорядок, который сами создали?», — продолжил неизвестный.

Джонсон смог продолжить выступление менее чем через минуту, так как мужчину оперативно вывели из зала.

Требование возобновить работу парламента Британии прервало выступление Джонсона

Напомним, ранее королева Британии Елизавета II позволила премьеру закрыть парламент с 10 сентября по 14 октября. Как объяснил Джонсон, правительству необходимо представить новый курс и начать реализовывать программу по внутренней политике.

Общество негативно восприняло новость, так же как и политики. Парламентарии уверены, что глава обманул королеву, а также хочет «развести» Великобританию и Европейский союз без сделки, то есть по сценарию «жесткого» brexit.

Требование возобновить работу парламента Британии прервало выступление Джонсона

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Автор: Анна Манц
#brexit #британия #джонсон #брексит #парламент

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