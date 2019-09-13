Требование возобновить работу парламента Британии прервало выступление Джонсона

Выступление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в северном городе Ротерем прервалось из-за мужчины, требовавшего возобновления работы парламента королевства.

Джонсон вещал о внутренней политике. На словах «я знаю потенциал руководства на местах, которое может решать, что важнее для населения» неизвестный выкрикнул из зала:

«Это наши парламентарии, Борис?».

Премьер ответил утвердительно.

«Тогда, может быть, вернуться в парламент? Почему вы не с ними (депутатами) в парламенте, почему не урегулируете тот беспорядок, который сами создали?», — продолжил неизвестный.

Джонсон смог продолжить выступление менее чем через минуту, так как мужчину оперативно вывели из зала.

Напомним, ранее королева Британии Елизавета II позволила премьеру закрыть парламент с 10 сентября по 14 октября. Как объяснил Джонсон, правительству необходимо представить новый курс и начать реализовывать программу по внутренней политике.

Общество негативно восприняло новость, так же как и политики. Парламентарии уверены, что глава обманул королеву, а также хочет «развести» Великобританию и Европейский союз без сделки, то есть по сценарию «жесткого» brexit.