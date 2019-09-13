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Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

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Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
16:23   13 Сентября 2019
Россия

Медведев отметит день рождения с родными

Медведев отметит день рождения с родными

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев по традиции справит свой день рождения в кругу членов семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства страны Олега Осипова.

Глава кабмина РФ родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В эту субботу он справляет свое 54-летие.

Медведев занял пост главы правительства в возрасте 47 лет, а до этого на протяжении четырех лет с 2008 года являлся российским президентом. Восьмого мая 2012 года его назначили премьер-министром страны.

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Автор: Алла Ларионова
#медведев #день рождения

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