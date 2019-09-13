Медведев отметит день рождения с родными

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев по традиции справит свой день рождения в кругу членов семьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства страны Олега Осипова.

Глава кабмина РФ родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. В эту субботу он справляет свое 54-летие.

Медведев занял пост главы правительства в возрасте 47 лет, а до этого на протяжении четырех лет с 2008 года являлся российским президентом. Восьмого мая 2012 года его назначили премьер-министром страны.