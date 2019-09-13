Смольный выделил 15 миллионов рублей на поддержку энергоэффективности предприятий
Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов отдал распоряжение выделить 15 миллионов рублей на поддержку энергоэффективности предприятий города. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на Смольный.
В постановлении, которое подписал глава города, сказано, что промышленные предприятия получат субсидии в качестве возмещения части затрат на проведение энергетического обследования или покупку энергосберегающего оборудования.
В целом на эти цели будет направлено 15 миллионов рублей. При этом максимальная субсидия для одной организации составляет четыре миллиона рублей.