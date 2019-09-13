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16:06   13 Сентября 2019
Россия

Смольный выделил 15 миллионов рублей на поддержку энергоэффективности предприятий

Смольный выделил 15 миллионов рублей на поддержку энергоэффективности предприятий

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов отдал распоряжение выделить 15 миллионов рублей на поддержку энергоэффективности предприятий города. Об этом пишут «Невские новости», ссылаясь на Смольный.

В постановлении, которое подписал глава города, сказано, что промышленные предприятия получат субсидии в качестве возмещения части затрат на проведение энергетического обследования или покупку энергосберегающего оборудования.

В целом на эти цели будет направлено 15 миллионов рублей. При этом максимальная субсидия для одной организации составляет четыре миллиона рублей.

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Автор: Виктория Разумовская
#петербург #беглов #субсидии

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