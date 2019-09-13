Власти Петербурга выделили почти восемь миллионов рублей на премии спортсменам
Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому 448 спортсменов и тренеров получат премии правительства, сообщили «Невские новости» 13 сентября.
Отмечается, что на реализацию документа из петербургского бюджета в текущем году выделили 7,71 миллиона рублей. Правительственная премия выдается «за достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».
Петербургские спортсмены и тренеры получат премии городского правительства https://t.co/jVULjuuEsC— Санкт-Петербург (@gov_spb) September 13, 2019