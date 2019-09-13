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Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
16:02   13 Сентября 2019
Россия

Власти Петербурга выделили почти восемь миллионов рублей на премии спортсменам

Власти Петербурга выделили почти восемь миллионов рублей на премии спортсменам

Избранный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому 448 спортсменов и тренеров получат премии правительства, сообщили «Невские новости» 13 сентября.

Отмечается, что на реализацию документа из петербургского бюджета в текущем году выделили 7,71 миллиона рублей. Правительственная премия выдается «за достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях».

Власти Петербурга выделили почти восемь миллионов рублей на премии спортсменам 

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Автор: Анна Манц
#петербург #спорт #беглов #премия

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