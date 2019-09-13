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16:02   13 Сентября 2019
Россия

Ослабить ограничения на рекламу пива в России предлагает ФАС

Ослабить ограничения на рекламу пива в России предлагает ФАС

Ослабить ограничения на рекламу пива в России предлагает Федеральная антимонопольная служба. Об этом на Форуме пивоваров заявил  начальник контрольно-финансового управления российского ведомства Владимир Мишеловин.

По словам Мишеловина, это же ослабление ограничений должно касаться не только пива, но и вина, производимого в России. Недавно в министерстве сельского хозяйства предложили разрешить рекламировать российское вино в радиусе 200 километров от заводов, где его производят. Ведомство готовит соответствующий законопроект. 

Полностью рекламу пива в стране запретили семь лет назад, но в 2014 году сделали послабления, разрешив рекламировать напиток в спортивных передачах. Разрешение действовало до 2019 года, когда Россия готовилась к мировому футбольному чемпионату. Законопроект о продлении послаблений для рекламы пива внесли в Госдуму полгода назад. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #реклама #пиво

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