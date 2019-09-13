Адвокаты считают, что сопротивлявшийся при задержании актер Устинов «поступил неразумно»

Тверской суд Москвы в пятницу перенес оглашение приговора участнику летних беспорядков в Москве Павлу Устинову на 16 сентября, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

По версии следствия, мужчина выкрикивал лозунги и был активным участником несогласованной акции на Пушкинской площади. Когда росгвардеец попытался задержать Устинова, последний принялся сопротивляться, в результате чего сотрудник получил закрытый вывих плечевого сустава. Активисту инкриминируют часть вторую статьи 318 УК РФ (причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для жизни). Свою вину Устинов не признает, уверяя, что не участвовал в акции, а просто стоял в стороне. Прокуратура запросила для обвиняемого шесть лет лишения свободы.

Устинов оказался выпускником Высшей школы сценических искусств, в которой художественным руководителем был Константин Райкин. Педагог выступил в защиту бывшего студента, однако эксперты напомнили об ответственности за сопротивление полиции. Известный адвокат Алексей Мельников в комментарии РАПСИ объяснил, что любой гражданин вправе обжаловать действия полиции в суде, но не подчиняться и игнорировать требование полицейского закон запрещает.

Адвокат Сталина Гуревич, комментируя действия Устинова при задержании, напомнила, что законные полномочия на применение силы есть только у полицейских, сопротивление правоохранителям является в России уголовным преступлением. Что касается аргументов о несправедливости задержания Устинова, то юрист их оценивает со скепсисом.

«Если вы приходите на незаконную акцию, то необходимо понимать, что вас могут задержать. Если вас задерживают, я не вижу никакого смысла устраивать шоу», — сказала Гуревич.

Адвокат Сергей Поляков не исключил, что суд может оправдать Устинова, однако солидарен с коллегами — бить полицию при исполнении не лучшая идея.

«За это в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность, это ведь уже все знают», — напомнил он.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 13 сентября 2019 г.

Несанкционированные уличные акции летом сотрясали российскую столицу после отказа Мосгоризбиркома в регистрации ряду оппозиционных кандидатов. Комиссия обнаружила массу нарушений, в том числе «мертвые души», в подписных листах соратников Навального — Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Ильи Яшина, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова. Член Общественной палаты РФ Илья Ремесло в своем ролике на Youtube подробно разобрал схему фальсификаций несистемной оппозиции.