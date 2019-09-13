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16:04   13 Сентября 2019
Россия

Медведев озвучил условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Медведев озвучил условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике и коснется ряда конкретных производств. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости. 

По словам премьер-министра, уменьшение трудовой недели будет зависеть от экономической ситуации. Он добавил, что, меняя трудовое законодательство, следует соблюдать все существующие гарантии и нормы без ухудшения трудового статуса работника. 

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — добавил глава правительства.

Ранее Медведев заявил, что действующее трудовое законодательство устарело и не соответствует уровню трудовых отношений. Он подчеркнул, что график нужно строить так, чтобы человек был занят три или четыре дня в неделю, либо работал каждый день, но меньше часов. 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее также заявила, что без проведения мониторинга и специальных научных исследований введение в РФ четырехдневки невозможно. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #медведев #политика #общество

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