Медведев озвучил условие для перехода на четырехдневную рабочую неделю

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю будет зависеть от ситуации в экономике и коснется ряда конкретных производств. Об этом 13 сентября сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, уменьшение трудовой недели будет зависеть от экономической ситуации. Он добавил, что, меняя трудовое законодательство, следует соблюдать все существующие гарантии и нормы без ухудшения трудового статуса работника.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — добавил глава правительства.

Ранее Медведев заявил, что действующее трудовое законодательство устарело и не соответствует уровню трудовых отношений. Он подчеркнул, что график нужно строить так, чтобы человек был занят три или четыре дня в неделю, либо работал каждый день, но меньше часов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее также заявила, что без проведения мониторинга и специальных научных исследований введение в РФ четырехдневки невозможно.