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Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

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15:53   13 Сентября 2019
Весь мир

Бизнес ФРГ поприветствовал инициативы Парижа по отношениям с Россией

Бизнес ФРГ поприветствовал инициативы Парижа по отношениям с Россией

Исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в пятницу, 13 сентября, сообщил, что восточный комитет немецкой экономики поприветствовал попытки французского лидера Эммануэля Макрона наладить диалог с РФ, в том числе организовать встречу нормандского формата по Украине. По его словам, Берлин достаточно оптимистично поддержал инициативы президента Франции.

«Думаю, и встреча в нормандском формате, и другие инициативы — очень полезны не только для Франции, но и для Европы в целом, для Германии тоже», — добавил Михаэль Хармс.

Исполнительный директор комитета напомнил, что не специалист в вопросах встречи лидеров нормандского формата, поэтому может оценить ситуацию лишь как сторонний наблюдатель. Во-первых, у Франции конструктивная позиция, во-вторых, новая украинская власть, которая ведет себя прагматично. Все это хорошие предпосылки, передает РИА Новости.

«Будет ли успех  — не знаю, но я более оптимистичен, чем при прошлых встречах», — резюмировал Михаэль Хармс.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #германия #бизнес

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