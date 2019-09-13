Бизнес ФРГ поприветствовал инициативы Парижа по отношениям с Россией

Исполнительный директор комитета Михаэль Хармс в пятницу, 13 сентября, сообщил, что восточный комитет немецкой экономики поприветствовал попытки французского лидера Эммануэля Макрона наладить диалог с РФ, в том числе организовать встречу нормандского формата по Украине. По его словам, Берлин достаточно оптимистично поддержал инициативы президента Франции.

«Думаю, и встреча в нормандском формате, и другие инициативы — очень полезны не только для Франции, но и для Европы в целом, для Германии тоже», — добавил Михаэль Хармс.

Исполнительный директор комитета напомнил, что не специалист в вопросах встречи лидеров нормандского формата, поэтому может оценить ситуацию лишь как сторонний наблюдатель. Во-первых, у Франции конструктивная позиция, во-вторых, новая украинская власть, которая ведет себя прагматично. Все это хорошие предпосылки, передает РИА Новости.