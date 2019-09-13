ГИБДД Москвы изучает видео со свадебным катафалком Собчак

Сотрудники столичного управления ГИБДД приняли во внимание видео, на котором свадебный катафалк Ксении Собчак и Константина Богомолова едет по Москве, сообщил телеканал «360».

«ГИБДД изучает данный видеоролик», — сказал представитель службы.

Материал демонстрирует множественное нарушение правил дорожного движения: машина передвигается с открытым багажником, молодожены не пристегнуты, а водитель постоянно отвлекается на мобильные телефон, игнорируя ситуацию вокруг.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились в Грибоедовском ЗАГСе Москвы 13 сентября. К нему пара подъехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Стоит отметить, что оба виновника торжества ранее были в браке, об их отношениях стало известно в прошлом году.

СМИ подсчитали, что бюджет свадьбы составил порядка 16 миллионов рублей. Среди именитых гостей, в частности, можно было увидеть певицу Земфиру, режиссера Федора Бондарчука и главу «Первого канала» Константина Эрнста.