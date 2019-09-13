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15:51   13 Сентября 2019
Россия

ГИБДД Москвы изучает видео со свадебным катафалком Собчак

ГИБДД Москвы изучает видео со свадебным катафалком Собчак

Сотрудники столичного управления ГИБДД приняли во внимание видео, на котором свадебный катафалк Ксении Собчак и Константина Богомолова едет по Москве, сообщил телеканал «360».

«ГИБДД изучает данный видеоролик», — сказал представитель службы.

Материал демонстрирует множественное нарушение правил дорожного движения: машина передвигается с открытым багажником, молодожены не пристегнуты, а водитель постоянно отвлекается на мобильные телефон, игнорируя ситуацию вокруг.

Напомним, что Собчак и Богомолов поженились в Грибоедовском ЗАГСе Москвы 13 сентября. К нему пара подъехала на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Стоит отметить, что оба виновника торжества ранее были в браке, об их отношениях стало известно в прошлом году.

ГИБДД Москвы изучает видео со свадебным катафалком Собчак

СМИ подсчитали, что бюджет свадьбы составил порядка 16 миллионов рублей. Среди именитых гостей, в частности, можно было увидеть певицу Земфиру, режиссера Федора Бондарчука и главу «Первого канала» Константина Эрнста.

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Автор: Анна Манц
#гибдд #свадьба #собчак

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