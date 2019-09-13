Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разочарован действиями США в Сирии. Об этом он заявил представителям СМИ.

По словам Эрдогана, в Анкаре разочарованы действиями Соединенных Штатов в планируемой зоне безопасности в Сирии. Турецкий лидер напомнил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом обсуждался вопрос о границах Турции и Сирии шириной до 30 километров. На эту же тему шли переговоры военных Турции и США. По словам Эрдогана, вертолеты обеих стран ведут дежурство на этом участке, но этого недостаточно, а США при этом не проявляет инициативу по работе против террористов.

Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить этот вопрос с президентом США в конце месяца на Генассамблее ООН, так как Анкара считает работу Соединенных Штатов недостаточной.