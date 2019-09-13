Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
15:40   13 Сентября 2019
Весь мир

Эрдоган разочарован действиями США в Сирии

Эрдоган разочарован действиями США в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разочарован действиями США в Сирии. Об этом он заявил представителям СМИ.

По словам Эрдогана, в Анкаре разочарованы действиями Соединенных Штатов в планируемой зоне безопасности в Сирии. Турецкий лидер напомнил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом обсуждался вопрос о границах Турции и Сирии шириной до 30 километров. На эту же тему шли переговоры военных Турции и США. По словам Эрдогана, вертолеты обеих стран ведут дежурство на этом участке, но этого недостаточно, а США при этом не проявляет инициативу по работе против террористов. 

Турецкий лидер заявил, что планирует обсудить этот вопрос с президентом США в конце месяца на Генассамблее ООН, так как Анкара считает работу Соединенных Штатов недостаточной. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #эрдоган #политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...