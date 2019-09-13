ФАН поздравил депутата Резника с юбилеем

Федеральное агентство новостей в пятницу, 13 сентября, поздравило депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника с 45-летием. Отмечается, что в день собственного юбилея каждый мужчина должен оглянуться назад, чтобы оценить прожитый отрезок жизни, а также понять, куда двигаться дальше.

«Редакция ФАН-ТВ в этот день искренне хочет провести для Вас экскурсию по местам Вашей славы», — отмечает агентство.

В публикации сказано, что несколько лет назад именинник Резник с коллегами по петербургскому ЗакС устроил весьма успешный, но незаконный, строительный бизнес. Позже депутат потерял бизнес-партнера в лице Вячеслава Нотяга на три года тюрьмы. ФАН-ТВ пожелал Резнику удачи, которая помогла ему избежать участи соратника. Долгие годы в политике и постоянный стресс привели петербургского депутата, по сообщениям СМИ, к употреблению наркотических веществ.

«А дальше закрутилось: дебош 1 мая, поездка в Прагу с женой и новое видео с наркотиками, возвращение и «белая горяка», вызов нарколога на дом, петиции о лишении мандата, проблемы на работе», — отмечает агентство.

Авторы поздравительной статьи считают тот факт, что политическая импотенция Резника переросла в физическую, неудивительным, а также желают ему избавиться от вредных привычек и вернуть мужскую силу. По мнению агентства, вместе с ней вернется и уважение жены депутата, которая все чаще находится в компании молодых маргиналов в рюмочной «Дружба», владельцем которой СМИ называют именно Резника.

Также агентство пожелало петербургскому парламентарию найти друзей, чтобы не употреблять наркотики в одиночестве на скамейке в центре Васильевского острова.