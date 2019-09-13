Зеленский захотел бороться за Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет бороться за возвращение Крыма «не только словами». Такое заявление глава государства сделал на форуме «Ялтинская европейская стратегия».
Зеленский назвал ситуацию с Крымом «самой сложной ситуацией».
«Скажу честно, мы думаем, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей. Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом, поэтому я не хочу, чтобы кто-то использовал наши идеи», — сказал глава государства.
Президент также поделился, что ждет встречи с лидером США Дональдом Трампом.
«Мы думаем о модели. Если можно, я остановлюсь на этом. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — сказал он.
Зеленский также высказался по поводу конфликта в Донбассе. Глава государства уверен, что его можно урегулировать только при помощи дипломатии.
Ранее в ходе выступления на первом заседании Верховной рады нового созыва в конце августа Зеленский заявил, что среди главных задач, которые предстоит решить депутатам, — возвращение Крыма.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.