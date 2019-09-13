Навальный сбежал с дочерью в США, сняв с биткоин-кошелька семь миллионов рублей

Блогер Алексей Навальный вместе с дочерью и женой в пятницу, 13 сентября, улетели в США через Хельсинки, соответствующий пост он обнародовал в соцсети Instagram. Деньги на перелет Навальный взял, судя по всему, с биткоин-кошелька, куда в среду, 11 сентября, в криптовалюте поступили 7,3 миллиона рублей, передает издание Nation news.

«Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я — провожать», — написал Навальный из аэропорта Шереметьево.

Крупная сумма «пожертвований» поступила ранее — почти 11 биткоинов (7,3 миллиона рублей). Криптовалюта поступила в 09:10 по московскому времени, а сняли биткоины с кошелька спустя 16 минут.

Публицист Армен Гаспарян отметил, что выборы закончились, а деньги накопились, поэтому «мавр сделал дело – мавр может уходить». По его словам, россиянам лучше забыть о «небольшом» нюансе, который сопровождает отлет блогера. Штабы Навального обыскивают, а на так называемый ФБК завели дело об отмывании миллиарда рублей.