Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной
Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Американскую пловчиху лишили первого места за откровенный купальник

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма

Дочь маршала Конева не против переноса его памятника в Праге, но не в музей тоталитаризма
15:21   13 Сентября 2019
Россия

Навальный сбежал с дочерью в США, сняв с биткоин-кошелька семь миллионов рублей

Навальный сбежал с дочерью в США, сняв с биткоин-кошелька семь миллионов рублей

Блогер Алексей Навальный вместе с дочерью и женой в пятницу, 13 сентября, улетели в США через Хельсинки, соответствующий пост он обнародовал в соцсети Instagram. Деньги на перелет Навальный взял, судя по всему, с биткоин-кошелька, куда в среду, 11 сентября, в криптовалюте поступили 7,3 миллиона рублей, передает издание Nation news.

«Девочка наша собрала чемоданы и поехала учиться. Я — провожать», — написал Навальный из аэропорта Шереметьево.

Крупная сумма «пожертвований» поступила ранее — почти 11 биткоинов (7,3 миллиона рублей). Криптовалюта поступила в 09:10 по московскому времени, а сняли биткоины с кошелька спустя 16 минут.

Публицист Армен Гаспарян отметил, что выборы закончились, а деньги накопились, поэтому «мавр сделал дело – мавр может уходить». По его словам, россиянам лучше забыть о «небольшом» нюансе, который сопровождает отлет блогера. Штабы Навального обыскивают, а на так называемый ФБК завели дело об отмывании миллиарда рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #навальный #обыски #фбк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...