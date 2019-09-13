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Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

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Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

Семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов в Алма-Ате

 Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

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15:14   13 Сентября 2019
Россия

Уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями завели в СК РФ

Уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями завели в СК РФ

Уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями завели в Следственном комитете РФ, информацию подтвердили в ведомстве.

По версии следствия ряд лиц занимались фальсификацией более полумиллиона заявлений от россиян о досрочном переводе их накопительной части пенсии в некоторые негосударственные пенсионные фонды России. Фальшивые заявления направлялись в Пенсионный фонд России. 

Махинации проводились в течение прошлого года. Пока конкретных фигурантов в деле нет, но сейчас следователи устанавливают имена организаторов. Среди подозреваемых могут оказаться агенты услуг негосударственных пенсионных фондов. При этом СМИ сообщают, что документы о переходе в другие пенсионные фонды имели визы нотариусов, подлинность которых также предстоит проверить следователям. 

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #происшествия #афера #пенсионные накопления

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