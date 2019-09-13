Уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями завели в СК РФ

Уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями завели в Следственном комитете РФ, информацию подтвердили в ведомстве.

По версии следствия ряд лиц занимались фальсификацией более полумиллиона заявлений от россиян о досрочном переводе их накопительной части пенсии в некоторые негосударственные пенсионные фонды России. Фальшивые заявления направлялись в Пенсионный фонд России.

Махинации проводились в течение прошлого года. Пока конкретных фигурантов в деле нет, но сейчас следователи устанавливают имена организаторов. Среди подозреваемых могут оказаться агенты услуг негосударственных пенсионных фондов. При этом СМИ сообщают, что документы о переходе в другие пенсионные фонды имели визы нотариусов, подлинность которых также предстоит проверить следователям.