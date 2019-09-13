Более десяти человек погибли в Рио-де-Жанейро при пожаре в больнице

Сильный пожар в больнице Hospital Badim на севере Рио-де-Жанейро привел к гибели не менее 11 человек.

Об этом в пятницу сообщает бразильское издание Globo, отмечая, что пожар в госпитале вспыхнул в четверг поздно вечером. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания на одном из этажей. Дым быстро распространился по всему зданию, в связи с чем была проведена эвакуация всех пациентов.

Тела погибших пожарные обнаружили только в пятницу утром. В настоящее время в здании продолжаются работы по разбору завалов.