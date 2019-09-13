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Около 150 человек эвакуировали из Волгоградского наркологического диспансера

 Проекты трех геномных центров выбрали для реализации в рамках нацпроекта «Наука»

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15:09   13 Сентября 2019
Весь мир

Более десяти человек погибли в Рио-де-Жанейро при пожаре в больнице

Более десяти человек погибли в Рио-де-Жанейро при пожаре в больнице

Сильный пожар в больнице Hospital Badim на севере Рио-де-Жанейро привел к гибели не менее 11 человек.

Об этом в пятницу сообщает бразильское издание Globo, отмечая, что пожар в госпитале вспыхнул в четверг поздно вечером. По предварительной информации, пожар мог начаться из-за короткого замыкания на одном из этажей. Дым быстро распространился по всему зданию, в связи с чем была проведена эвакуация всех пациентов.

Тела погибших пожарные обнаружили только в пятницу утром. В настоящее время в здании продолжаются работы по разбору завалов.

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Автор: Александр Люблинский
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