Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском. С таким предложением выступил глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

По его словам, было бы хорошо, если бы российский лидер побывал в Центре ядерной медицины в сентябре-октябре 2019 года. Владимир Путин ответил на приглашение: «Хорошо».

В Центре ядерной медицины в Ульяновской области находится уникальный циклотрон, который произвели в Бельгии, но усовершенствовали в Подмосковье. Центр является единственным в России и крупнейшим в странах Европы, где есть такого рода методы лечения и диагностики заболеваний. Центр откроется 20 сентября, он рассчитан на 312 коек, пациенты смогут находиться на круглосуточном стационаре. В год центр сможет принимать около 1200 человек.