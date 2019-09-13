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 Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском

Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском
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14:50   13 Сентября 2019
Россия

Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском

Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском. С таким предложением выступил глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

По его словам, было бы хорошо, если бы российский лидер побывал в Центре ядерной медицины в сентябре-октябре 2019 года. Владимир Путин ответил на приглашение: «Хорошо». 

В Центре ядерной медицины в Ульяновской области находится уникальный циклотрон, который произвели в Бельгии, но усовершенствовали в Подмосковье. Центр является единственным в России и крупнейшим в странах Европы, где есть такого рода методы лечения и диагностики заболеваний. Центр откроется 20 сентября, он рассчитан на 312 коек, пациенты смогут находиться на круглосуточном стационаре. В год центр сможет принимать около 1200 человек. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #ульяновская область

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