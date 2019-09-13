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Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

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14:42   13 Сентября 2019
Весь мир

Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке в пятницу, 13 сентября, сообщил, что количество нуждающихся в гуманитарной помощи в Мали выросло с начала 2019 года на 22 процента до почти четырех миллионов человек.

«С 3,2 миллиона человек в начале года до 3,9 миллиона человек сейчас, — объясни Лерке​​​.

По его словам, за тот же период вдвое увеличилось количество внутренне перемещенных лиц, составив 168,5 тысячи человек. Свыше полумиллиона жителей Мали не могут купить еды. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#оон #мали #общество #гуманитарная помощь

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