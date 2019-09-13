Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи
Официальный представитель Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке в пятницу, 13 сентября, сообщил, что количество нуждающихся в гуманитарной помощи в Мали выросло с начала 2019 года на 22 процента до почти четырех миллионов человек.
«С 3,2 миллиона человек в начале года до 3,9 миллиона человек сейчас, — объясни Лерке.
По его словам, за тот же период вдвое увеличилось количество внутренне перемещенных лиц, составив 168,5 тысячи человек. Свыше полумиллиона жителей Мали не могут купить еды.
#FBF to last September, when María Fernanda Espinosa Garcés of Ecuador was sworn in as @UN_PGA. Next Tuesday, the 74th #UNGA session gets underway. Follow the action: https://t.co/c98TT3ktk3 pic.twitter.com/A3yULGofxd— United Nations (@UN) 13 сентября 2019 г.