Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке в пятницу, 13 сентября, сообщил, что количество нуждающихся в гуманитарной помощи в Мали выросло с начала 2019 года на 22 процента до почти четырех миллионов человек.

По его словам, за тот же период вдвое увеличилось количество внутренне перемещенных лиц, составив 168,5 тысячи человек. Свыше полумиллиона жителей Мали не могут купить еды.

