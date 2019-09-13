Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Официальный представитель Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке в пятницу, 13 сентября, сообщил, что количество нуждающихся в гуманитарной помощи в Мали выросло с начала 2019 года на 22 процента до почти четырех миллионов человек.

«С 3,2 миллиона человек в начале года до 3,9 миллиона человек сейчас, — объясни Лерке​​​.

По его словам, за тот же период вдвое увеличилось количество внутренне перемещенных лиц, составив 168,5 тысячи человек. Свыше полумиллиона жителей Мали не могут купить еды.