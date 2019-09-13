Самолеты отработают воздушные бои на военных учениях «Щит Союза-2019»

Представитель Западного военного округа в пятницу, 13 сентября, сообщил, что самолеты и вертолеты с пяти аэродромов ЗВО отработают воздушные бои, удары по командным пунктам, силам и технике условного противника, высадят десант и поддержат подразделения с воздуха в ходе совместных учений РФ и Белоруссии «Щит Союза-2019», которые проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области.

По его словам, авиационные экипажи нанесут ракетно-бомбовые штурмовые удары по объектам, которые имитируют командные пункты условного противника, десантируют боевую технику, высадят тактический десант и прикроют его действие с воздуха.