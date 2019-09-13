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14:23   13 Сентября 2019
Россия

Самолеты отработают воздушные бои на военных учениях «Щит Союза-2019»

Самолеты отработают воздушные бои на военных учениях «Щит Союза-2019»

Представитель Западного военного округа в пятницу, 13 сентября, сообщил, что самолеты и вертолеты с пяти аэродромов ЗВО отработают воздушные бои, удары по командным пунктам, силам и технике условного противника, высадят десант и поддержат подразделения с воздуха в ходе совместных учений РФ и Белоруссии «Щит Союза-2019», которые проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области.

По его словам, авиационные экипажи нанесут ракетно-бомбовые штурмовые удары по объектам, которые имитируют командные пункты условного противника, десантируют боевую технику, высадят тактический десант и прикроют его действие с воздуха.

«Применят авиационные средства поражения — неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» и управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р-73, авиационные пушки и бомбы»,  — объяснили в пресс-службе ЗВО.

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолеты #белоруссия #вертолеты #зво

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