Шойгу открыл в Москве IV фестиваль Русского географического общества

Министр обороны России Сергей Шойгу, который также является президентом Русского географического общества, открыл в московском парке «Зарядье» IV фестиваль РГО, который он назвал «путешествием на диване».

«Мы в свое время, скажу по секрету, начали делать фестиваль для ленивых. Есть магазин на диване, а тут путешествия на диване, - заявил Сергей Шойгу на открытии мероприятия, добавив при этом: - На самом деле в этом была своя хитрость, мы хотели сделать из этого фестиваля приманку, чтобы человек попробовал, посмотрел, потрогал и поехал по стране».

По словам министра, идея во многом оказалась успешной, так как помогла инициировать множество экспедиций, фильмов и научных программ, а к исследованиям и различным проектам подключились тысячи волонтеров.

Целью проекта, по словам Шойгу, было заразить ленивых, и всех, кому не хватает времени на путешествия по стране.

«Ярким примером, что это преодолимо, может служить член попечительского совета РГО Валентина Матвиенко, которая бесконечно путешествует, всегда находит для этого время, не смотря на невероятно загруженный график», - рассказал министр, добавив, что, кажется, уже не осталось такого уголка, который Валентина Матвиенко не посетила бы.

Также президент РГО поздравил всех собравшихся на открытие фестиваля и выразил уверенность в том, что он проходит не последний раз, так как это очень заразительное дело. В заключение Шойгу призвал участников мероприятия вести за собой людей, всех, кто до сих пор отказывается от путешествий по России, ссылаясь на нехватку времени.

Перед началом церемонии открытия фестиваля члены попечительского совета Русского географического общества, Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко ознакомились с экспозицией фестиваля, посетили разнообразные жилища народов России, в которых угостились якутскими лепешками, получили различные национальные талисманы и сувениры и послушали казачий хор. При этом президент РГО продемонстрировал свое умение играть на варгане.

Кроме того, гостям показали снятый в формате 360 градусов фильм о российской природе, и выставку победителей фотоконкурса «самая красивая страна».