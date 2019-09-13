Потомственная ведьма предрекла Собчак роль мужчины в браке из-за пятницы 13-го

Экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в пятницу, 13-го. Молодожены креативно обыграли репутацию «нехорошего дня», приехав в ЗАГС за катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Зал для торжества оформили в мистических красно-черных тонах.

Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Действительно, пятница 1⃣3⃣ pic.twitter.com/t7wzWhga9L — Москва FM (@92fmru) September 13, 2019

Однако, креатив и чувство юмора молодоженов не к месту в такой день, считает потомственная ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь. В комментарии для «Политики Сегодня» Полынь рассказала, что вообще-то пятница считается хорошим днем для заключения браков, так как это «женский день». Но сочетание пятницы и 13-го числа крайне неблагоприятно для создания семьи.

«13-е число — число смерти, — говорит потомственная ведьма. — 13 раз читают заклинания на кладбище. А пятница — женский день. Пятница, 13-е по сути трактуется как «смерть женского начала». Поэтому для свадьбы этот день не подходит. Это будут либо отношения, где женщина возьмет на себя все мужские обязанности, будет все тащить на себе, как лошадь. Либо отношения просто не сложатся».

С фразой «Пока смерть не разлучит нас» молодожены погорячились, уверена создательница «Империи сильнейших ведьм». Поскольку это клятва. Она означает, что если неприятности будут у одного из супругов, несчастья случатся и со вторым.

«По сути проклятие на сами отношения. Тем более в такой день. С учетом того, что сама Ксения энергетически не стабильная.. У нее больше мужской силы. Она всегда и так руководит мужчинами. А тут она вообще убивает женское начало и по типу мужчины начинает жить», — категорична Алена Полынь.

Для Собчак и Богомолова это вторые браки. Режиссер ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, а телеведущая - замужем за актером Максимом Виторганом. У обоих супругов есть дети от первых браков.