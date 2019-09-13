Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

 Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском

Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском
Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

 Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin
Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

 Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

 Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском

Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском
Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

 Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin
Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

 Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
14:49   13 Сентября 2019
Россия

Потомственная ведьма предрекла Собчак роль мужчины в браке из-за пятницы 13-го

Потомственная ведьма предрекла Собчак роль мужчины в браке из-за пятницы 13-го

Экс-кандидат в президенты РФ, журналистка Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в пятницу, 13-го. Молодожены креативно обыграли репутацию «нехорошего дня», приехав в ЗАГС за катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Зал для торжества оформили в мистических красно-черных тонах.

Однако, креатив и чувство юмора молодоженов не к месту в такой день, считает потомственная ведьма, создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь. В комментарии для «Политики Сегодня» Полынь рассказала, что вообще-то пятница считается хорошим днем для заключения браков, так как это «женский день». Но сочетание пятницы и 13-го числа крайне неблагоприятно для создания семьи. 

«13-е число — число смерти,  — говорит потомственная ведьма. — 13 раз читают заклинания на кладбище. А пятница —  женский день. Пятница, 13-е по сути трактуется как «смерть женского начала». Поэтому для свадьбы этот день не подходит. Это будут либо отношения, где женщина возьмет на себя все мужские обязанности, будет все тащить на себе, как лошадь. Либо отношения просто не сложатся».  

Потомственная ведьма предрекла Собчак роль мужчины в браке из-за пятницы 13-го

С фразой «Пока смерть не разлучит нас» молодожены погорячились, уверена создательница «Империи сильнейших ведьм». Поскольку это клятва. Она означает, что если неприятности будут у одного из супругов, несчастья случатся и со вторым. 

«По сути проклятие на сами отношения. Тем более в такой день. С учетом того, что сама Ксения энергетически не стабильная.. У нее больше мужской силы. Она всегда  и так руководит мужчинами. А тут она вообще убивает женское начало и по типу мужчины начинает жить», — категорична Алена Полынь.

Для Собчак и Богомолова это вторые браки. Режиссер ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, а телеведущая - замужем за актером Максимом Виторганом. У обоих супругов есть дети от первых браков.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #свадьба #общество #собчак #богомолов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...