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Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

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 Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
14:10   13 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Постпред Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма усомнился в скором обмене пленными между Москвой и Киевом. По его словам, необходимо провести большую работу по этой теме.

Кучма сообщил, что сейчас Киев как раз занимается этим вопросом, но нельзя возлагать надежду на то, что это произойдет быстро. Он пояснил, что есть определенный ряд правовых процедур в отношении тех, кого задержала украинская сторона. 

Украинский президент Владимир Зеленский в пятницу, 13 сентября, сообщил, что Киев готовится к новому этапу обмена пленными с Россией. По его словам, переговоры об этом состоятся в Белоруссии. В Кремле ответили, что допускают возможность нового обмена.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #политика #кучма

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