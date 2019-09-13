«Проект.Медиа» оказался причастным к похищению россиян в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей попросил российские правоохранительные органы проверить издание «Проект.Медиа», возглавляемое связанным со спецслужбами США Романом Баданиным, а также «Центр Досье» и другие ресурсы, причастные к псевдорасследованию о гражданской войне в Ливии.

В рамках очередного якобы журналисткого расследования о ситуации в африканской стране антироссийские ресурсы опубликовали ряд фейковых документов. Среди них оказались и первичные данные рабочих вариантов нигде не публиковавшихся ранее социологических исследований. Примечательно, что завладеть данной информацией можно было только одним способом — через личный компьютер сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, который был похищен в Ливии в мае этого года.

Фактически издание кичившегося связями с американскими дипломатами Баданина могло получить данные либо от работающих в Ливии иностранных спецслужб, либо напрямую от террористов, похитивших сотрудников российской исследовательской группы.

«И это однозначно указывает, что сотрудники «Проект.Медиа» являются соучастниками незаконного удержания и похищения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. К тому же сейчас по вине сотрудников «Проекта» Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в опасности, поскольку утверждения в публикации могут быть использованы террористами, как выдвижения новых необоснованных обвинений в адрес социологов», — подчеркнули в Фонде.

Как сообщил в июле глава Фонда Александр Малькевич, в тюрьме Триполи оказались четыре россиянина: глава полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей и его переводчик, а также два моряка, задержанных ливийскими властями ранее. Социологи открыто занимались исследованиями, за что их обвинили во «вмешательстве» в выборы. По словам Малькевича, переговоры с людьми, которые пытаются изображать из себя официальные ливийские власти, были безуспешными.