Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

 Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском

Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском
Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

 Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin
Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

 Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

 Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском

Путин принял приглашение посетить Центр ядерной медицины под Ульяновском
Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

 Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin
Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

Почти четыре миллиона человек в Мали нуждаются в гуманитарной помощи

 Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
13:53   13 Сентября 2019
Весь мир

«Проект.Медиа» оказался причастным к похищению россиян в Ливии

«Проект.Медиа» оказался причастным к похищению россиян в Ливии

Фонд защиты национальных ценностей попросил российские правоохранительные органы проверить издание «Проект.Медиа», возглавляемое связанным со спецслужбами США Романом Баданиным, а также «Центр Досье» и другие ресурсы, причастные к псевдорасследованию о гражданской войне в Ливии.  

В рамках очередного якобы журналисткого расследования о ситуации в африканской стране антироссийские ресурсы опубликовали ряд фейковых документов. Среди них оказались и первичные данные рабочих вариантов нигде не публиковавшихся ранее социологических исследований. Примечательно, что завладеть данной информацией можно было только одним способом — через личный компьютер сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, который был похищен в Ливии в мае этого года.

Фактически издание кичившегося связями с американскими дипломатами Баданина могло получить данные либо от работающих в Ливии иностранных спецслужб, либо напрямую от террористов, похитивших сотрудников российской исследовательской группы.

«Проект.Медиа» оказался причастным к похищению россиян в Ливии

«И это однозначно указывает, что сотрудники «Проект.Медиа» являются соучастниками незаконного удержания и похищения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. К тому же сейчас по вине сотрудников «Проекта» Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в опасности, поскольку утверждения в публикации могут быть использованы террористами, как выдвижения новых необоснованных обвинений в адрес социологов», — подчеркнули в Фонде.

Как сообщил в июле глава Фонда Александр Малькевич, в тюрьме Триполи оказались четыре россиянина: глава полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей и его переводчик, а также два моряка, задержанных ливийскими властями ранее. Социологи открыто занимались исследованиями, за что их обвинили во «вмешательстве» в выборы. По словам Малькевича, переговоры с людьми, которые пытаются изображать из себя официальные ливийские власти, были безуспешными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Григорий Степанов
#ливия #спецслужбы #проект #баданин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...