Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков не исключил, что через какое-то время Россия и Украина вновь могут обменяться удерживаемыми лицами, отметив, что для этого потребуется провести определенную работу.

«(Новый обмен) требует начала нового процесса, обмена мнениями, очень, очень кропотливой и, наверняка, растянутой по времени работы», - заявил Песков журналистам в пятницу 13 сентября.

При этом он добавил, что договоренности о новом обмене – это вопрос тех же двусторонних контактов, и никто априори не исключает возможности и целесообразности этого процесса.

Напомним: ранее в пятницу украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к новому этапу обмена пленными с Москвой. По его словам, переговоры на эту тему пройдут в Минске на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.