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14:59   13 Сентября 2019
Россия

Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

Стражи порядка были вынуждены выносить на руках кандидата в мундепутаты от «Справедливой России» округа Автово Илью Шмакова, устроившего провокацию в избиркоме МО Озеро Долгое в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Северной столице 12 сентября поздно вечером. Кандидат и трое его сторонников, несмотря на закончившийся к тому моменту рабочий день ИКМО, решили «охранять бюллетени», которые уже опечатали. При этом непонятно, что Шмаков, будучи кандидатом от округа Автово, делал в ИКМО Озеро Долгое.

Источники агентства отметили, что по закону в помещении избиркома после его закрытия имеет право оставаться только охрана или правоохранители, и то в крайнем случае. Председатель избиркома и глава ТИК попросили Шмакова и его сподвижников покинуть здание, однако он в отличие от спокойно вышедших сопровождающих его людей, начал агрессивно себя вести, хамить и кричать.

«Никуда не уйду, я за правду!», — выкрикивал дебошир.

Сотрудники ИКМО вызвали полицейских, также попытавшихся спокойно уговорить провокатора удалиться, так как по всем правилам он в тот момент не имел права находиться в помещении. Однако Шмаков игнорировал призывы и продолжал неадекватно себя вести. Полиции в соответствии с законом пришлось вывести провокатора из здания.

На видеозаписи, на которую попал неприятный инцидент, видно, что к кандидату не применяли грубую физическую силу, как он заявлял. Мужчина  специально цеплялся за находившиеся вокруг предметы, кричал на полицейских, а также травмировал палец, попытавшись ухватиться за вешалку.

Стражи порядка были вынуждены вынести дебошира на руках и доставить его в отделение полиции. Председатель ИКМО Озеро Долгое написала заявление на Шмакова. Кроме того, в его отношении составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (часть первая статьи 19.3 КоАП) и отпустили под обязательство о явке.

Вскоре «Эхо Москвы» сообщило, что на корреспондента издания якобы «напали» в этом же ИКМО в тот же вечер. При этом опять же не ясно, что журналист делал в помещении, которое, как всем известно, закрыто ночью.

Не вполне вменяемое поведение Шмакова в очередной раз говорит о том, что «оппозиция», провалившись на муниципальных выборах, пытается всячески «раскачать» ситуацию. Отметим, что это далеко не первая провокация «оппозиции» на сентябрьских выборах в Петербурге. Наиболее активно помешать проведению единого дня голосования в Северной столице пытались Ольга Гусева, Максим Резник, Красимир Врански, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Одним из популярных информационных фейков стало появление большого числа видео о вбросах бюллетеней на различных избирательных участках. Сообщалось и о фактах подкупа избирателей. Большинство провокаций смогли вовремя разоблачить, а нарушения предотвратить.

Ранее и наблюдатели сообщили о большом количестве нарушений «оппозиции», которые фиксировались на избирательных участках. К примеру в МО Гражданское избирался некий представитель партии «Яблоко» Александр Гребенкин, также закативший скандал на участке.

Помимо этого, выяснилось, что за провокациями в УИК №590 и УИК №591 в Петербурге стоят «Объединенные демократы», имеющие прямое отношение к опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. Их устроили для победы мундепа Андрея Давыдова на выборах. Он, а также снятый с выборов куратор Андрей Пивоваров в штабе «Объединенных демократов» на Казанской улице специально учили и готовили активистов, которые должны были заниматься информационными вбросами и учинять беспорядками. Пивоваров же руководил провокациями и в самих УИК.

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Автор: Алла Ларионова
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