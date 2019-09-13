Полиция вынесла на руках кандидата Шмакова, устроившего скандал при подсчете бюллетеней

Стражи порядка были вынуждены выносить на руках кандидата в мундепутаты от «Справедливой России» округа Автово Илью Шмакова, устроившего провокацию в избиркоме МО Озеро Долгое в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Северной столице 12 сентября поздно вечером. Кандидат и трое его сторонников, несмотря на закончившийся к тому моменту рабочий день ИКМО, решили «охранять бюллетени», которые уже опечатали. При этом непонятно, что Шмаков, будучи кандидатом от округа Автово, делал в ИКМО Озеро Долгое.

Источники агентства отметили, что по закону в помещении избиркома после его закрытия имеет право оставаться только охрана или правоохранители, и то в крайнем случае. Председатель избиркома и глава ТИК попросили Шмакова и его сподвижников покинуть здание, однако он в отличие от спокойно вышедших сопровождающих его людей, начал агрессивно себя вести, хамить и кричать.

«Никуда не уйду, я за правду!», — выкрикивал дебошир.

Сотрудники ИКМО вызвали полицейских, также попытавшихся спокойно уговорить провокатора удалиться, так как по всем правилам он в тот момент не имел права находиться в помещении. Однако Шмаков игнорировал призывы и продолжал неадекватно себя вести. Полиции в соответствии с законом пришлось вывести провокатора из здания.

На видеозаписи, на которую попал неприятный инцидент, видно, что к кандидату не применяли грубую физическую силу, как он заявлял. Мужчина специально цеплялся за находившиеся вокруг предметы, кричал на полицейских, а также травмировал палец, попытавшись ухватиться за вешалку.

Стражи порядка были вынуждены вынести дебошира на руках и доставить его в отделение полиции. Председатель ИКМО Озеро Долгое написала заявление на Шмакова. Кроме того, в его отношении составили протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (часть первая статьи 19.3 КоАП) и отпустили под обязательство о явке.

Вскоре «Эхо Москвы» сообщило, что на корреспондента издания якобы «напали» в этом же ИКМО в тот же вечер. При этом опять же не ясно, что журналист делал в помещении, которое, как всем известно, закрыто ночью.

Не вполне вменяемое поведение Шмакова в очередной раз говорит о том, что «оппозиция», провалившись на муниципальных выборах, пытается всячески «раскачать» ситуацию. Отметим, что это далеко не первая провокация «оппозиции» на сентябрьских выборах в Петербурге. Наиболее активно помешать проведению единого дня голосования в Северной столице пытались Ольга Гусева, Максим Резник, Красимир Врански, Андрей Пивоваров и Борис Вишневский.

Одним из популярных информационных фейков стало появление большого числа видео о вбросах бюллетеней на различных избирательных участках. Сообщалось и о фактах подкупа избирателей. Большинство провокаций смогли вовремя разоблачить, а нарушения предотвратить.

Ранее и наблюдатели сообщили о большом количестве нарушений «оппозиции», которые фиксировались на избирательных участках. К примеру в МО Гражданское избирался некий представитель партии «Яблоко» Александр Гребенкин, также закативший скандал на участке.

Помимо этого, выяснилось, что за провокациями в УИК №590 и УИК №591 в Петербурге стоят «Объединенные демократы», имеющие прямое отношение к опальному олигарху Михаилу Ходорковскому. Их устроили для победы мундепа Андрея Давыдова на выборах. Он, а также снятый с выборов куратор Андрей Пивоваров в штабе «Объединенных демократов» на Казанской улице специально учили и готовили активистов, которые должны были заниматься информационными вбросами и учинять беспорядками. Пивоваров же руководил провокациями и в самих УИК.