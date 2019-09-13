Кремль негативно воспринял призыв Зеленского сохранить антироссийские санкции Запада

Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского о сохранении санкций Запада в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ограничения являются обоюдным оружием и не приносят пользу ни той, ни другой стороне, а также не решают проблемы. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что санкции противоречат нормам международного права и размывают их. Песков подчеркнул, что от санкций не получают ничего хорошего ни страна, в отношении которой введены ограничения, ни страна, которая ввела эти санкции.

Дмитрий Песков также заявил, что слова Зеленского в Кремле восприняли в негативном ключе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу необходимо сохранять антироссийские санкции, пока не закончится война в Донбассе.