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Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

Кучма усомнился в скором обмене пленными между РФ и Украиной

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 Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной

Кремль допускает возможность нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
13:41   13 Сентября 2019
Россия

Кремль негативно воспринял призыв Зеленского сохранить антироссийские санкции Запада

Кремль негативно воспринял призыв Зеленского сохранить антироссийские санкции Запада

Кремль негативно воспринял призыв президента Украины Владимира Зеленского о сохранении санкций Запада в отношении России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, ограничения являются обоюдным оружием и не приносят пользу ни той, ни другой стороне, а также не решают проблемы. Кроме того, представитель Кремля напомнил, что санкции противоречат нормам международного права и размывают их. Песков подчеркнул, что от санкций не получают ничего хорошего ни страна, в отношении которой введены ограничения, ни страна, которая ввела эти санкции. 

Дмитрий Песков также заявил, что слова Зеленского в Кремле восприняли в негативном ключе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу необходимо сохранять антироссийские санкции, пока не закончится война в Донбассе. 

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Автор: Ольга Воскресенская

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