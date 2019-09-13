Российский лидер Владимир Путин прилетит 16 сентября в Анкару на трехсторонний саммит по Сирии. Кроме этого, он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с президентом Ирана Хасаном Роухани. Об этом в пятницу сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня Песков анонсировал трехстороннюю встречу по Сирии гарантов астанинского процесса и содействия сирийскому урегулированию.

«Эта встреча будет в Анкаре, президент туда отправится», — передает ТАСС слова Пескова.

Официальный представитель Кремля также заявил о проведении ряда двусторонних встреч.

Два года назад в Сочи состоялися первый саммит России, Ирана и Турции по Сирии. Лидеры мероприятия пришли к выводу, что создание зон деэскалации на территории САР не должно подрывать территориальную целостность, а также нарушать суверенитет страны. Кроме этого, они призвали сирийское правительство и оппозиционные силы участвовать в Конгрессе сирийского национального диалога. Следующие мероприятия, посвященные сирийскому урегулированию, проходили в апреле 2018 года в Африке, в сентября 2018 года в Тегеране и в феврале 2019 года в Сочи.