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Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

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Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

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13:29   13 Сентября 2019
Россия

Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля. Об этом он заявил в ходе Московского финансового форума, который проходит в эти дни в столице.

По словам Чубайса, управлять государством так же просто, как и водить автомобиль, так как есть две педали — «газ» и «тормоз». Под «газом» понимается экономика, а под «тормозом» — правоохранительная система страны. Чубайс заявил, что обе педали являются обязательными для управления страной.

По его мнению, для того, чтобы решить вопрос с получением роста, нужно лишь решить вопрос с правоохранительной системой. Глава «Роснано» считает, что власти сейчас нажимают на обе педали, поэтому никакого движения не происходит.

«Так мы не поедем», — констатировал Анатолий Чубайс.

По его мнению, с правоохранительной системой в стране нужно что-то делать. При этом он отметил, что за последние 28 лет в России сейчас лучшая кредитно-финансовая и бюджетная политика, а вот ВВП практически не растет. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #чубайс

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