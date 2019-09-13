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13:36   13 Сентября 2019
Весь мир

Президентский дворец эвакуировали на Филиппинах из-за землетрясения

Президентский дворец эвакуировали на Филиппинах из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в пятницу 13-го сентября у берегов Филиппин, стало причиной эвакуации президентского дворца и здания Центробанка в Маниле.

Как сообщает в пятницу ABS-CBN News, эпицентр землетрясения находился в 157 километрах восточнее столицы Филиппин, очаг поземных толчков залегал на глубине десяти километров.

К настоящему моменту информации о разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Ранее СМИ сообщили о двух землетрясениях на границе Грузии и Армении.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #чп #весь мир #землетрясение #филиппины

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