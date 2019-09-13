Президентский дворец эвакуировали на Филиппинах из-за землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,1, произошедшее в пятницу 13-го сентября у берегов Филиппин, стало причиной эвакуации президентского дворца и здания Центробанка в Маниле.

Как сообщает в пятницу ABS-CBN News, эпицентр землетрясения находился в 157 километрах восточнее столицы Филиппин, очаг поземных толчков залегал на глубине десяти километров.

К настоящему моменту информации о разрушениях в результате землетрясения не поступало.

Ранее СМИ сообщили о двух землетрясениях на границе Грузии и Армении.