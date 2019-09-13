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Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

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13:23   13 Сентября 2019
Весь мир

Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

Британские экоактивисты из движения Extinction Rebellion в пятницу, 13 сентября, запустили беспилотник вблизи закрытой зоны лондонского аэропорта Хитроу. Правоохранители задержали десять участников акции, получившей название Heathrow Pause​​​.   

«Рейсы не отменили, но у нас есть еще операторы беспилотников, которые делают это для наших детей и планеты. Это душераздирающее решение. Нормальные люди, которых принуждает совесть, готовы заплатить очень высокую цену за преступную политику наших правительств», — заявили экоактивисты.

В июле экологи-активисты заблокировали вход на бетонный завод. Полицейские задержали шесть человек. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды митинговали в разных частях Лондона и перекрывали движение транспорта. Extinction Rebellion обещала, если власти не пойдут на переговоры, тогда участники акций внесут еще больший беспорядок в жизнь британской столицы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#лондон #аэропорт #активисты #хитроу

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