Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

Британские экоактивисты из движения Extinction Rebellion в пятницу, 13 сентября, запустили беспилотник вблизи закрытой зоны лондонского аэропорта Хитроу. Правоохранители задержали десять участников акции, получившей название Heathrow Pause​​​.

В июле экологи-активисты заблокировали вход на бетонный завод. Полицейские задержали шесть человек. В апреле борцы с загрязнением окружающей среды митинговали в разных частях Лондона и перекрывали движение транспорта. Extinction Rebellion обещала, если власти не пойдут на переговоры, тогда участники акций внесут еще больший беспорядок в жизнь британской столицы.

Valerie and other brave toy drone pilots are doing this for our children and planet. It is a heartbreaking decision . Normal people who are forced by their consciences are prepared to pay a very high price for our Governments criminal policies ???? https://t.co/jTifYmMYXL