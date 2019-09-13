Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

 Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin

Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin
Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

 Армения проследит за военными учениями в Азербайджане

Армения проследит за военными учениями в Азербайджане
Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

 США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками

США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками
Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

Чубайс сравнил управление экономикой России с вождением автомобиля

 Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin

Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin
Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

Киев намерен закупить американские противотанковые комплексы Javelin

 Армения проследит за военными учениями в Азербайджане

Армения проследит за военными учениями в Азербайджане
Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

Экоактивисты попытались нарушить работу лондонского аэропорта Хитроу

 США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками

США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками
13:22   13 Сентября 2019
Россия

Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin

Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin

Украинское министерство обороны намерено в текущем году заключить контракт с США на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 13 сентября сообщает агентство УНН. 

«Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — передает агентство сообщение ведомства. 

Точное количество комплексов, а также сумма сделки неизвестны. 

Как США будет контролировать применение Украиной Javelin — засекреченная информация, добавили в оборонительном ведомстве. 

Два года назад в США одобрили поставки Украине оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. При этом администрация Барака Обамы не реагировала на многочисленные просьбы украинской стороны и отказывалась это делать. Однако Javelin уже доставили на Украину.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #украина #политика #общество #javelin

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...