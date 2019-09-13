Киев закупит у США противотанковые комплексы Javelin

Украинское министерство обороны намерено в текущем году заключить контракт с США на покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 13 сентября сообщает агентство УНН.

«Министерством обороны Украины, начиная с 2019 года, запланированы прямые закупки противотанковых ракетных комплексов производства США Javelin и ракет к ним по программе правительства США FMS», — передает агентство сообщение ведомства.

Точное количество комплексов, а также сумма сделки неизвестны.

Как США будет контролировать применение Украиной Javelin — засекреченная информация, добавили в оборонительном ведомстве.

Два года назад в США одобрили поставки Украине оружия, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. При этом администрация Барака Обамы не реагировала на многочисленные просьбы украинской стороны и отказывалась это делать. Однако Javelin уже доставили на Украину.